Саратовцев приглашают на ярмарку выходного дня в центре города
В предстоящую субботу, 22 сентября, возобновляется ярмарочная торговля на Театральной площади.
По информации пресс-службы городской администрации, покупателям будут предложены плодоовощная продукция и бахчевые культуры, фрукты, мед, крупы, мука, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские изделия, саженцы, цветочно-декоративные растения, товары народных промыслов.
Организаторы отмечают, что, учитывая ожидаемые высокие температуры воздуха, реализация мяса, свежемороженой рыбы, птицеводческой продукции в условиях уличной торговли запрещена.
В целях создания праздничной атмосферы для горожан будет организована концертная программа с выступлением творческих коллективов.
Время работы ярмарок установлено с 08.00 до 16.00.
Фото http://rus-bel.online