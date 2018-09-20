В Пугачеве при пожаре погиб 13-летний мальчик
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы вчера вечером. По информации СУ СКР по Саратовской области, мальчик находился дома один, когда начался пожар. Увидев возгорание, соседи вызвали пожарных, которые обнаружили несовершеннолетнего в одной из жилых комнат без сознания. Подростка доставили в лечебное учреждение, где он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало отравление окисью углерода.
Установлено, что пожар возник в помещении кухни, предположительно из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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