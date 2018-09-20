К 80-летию Александра Галко Саратовский академический театр драмы разместил на официальном сайте книгу о мастере
Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста России, лауреата Международной Премии Станиславского Александра Галко.
К этой дате Саратовский академический театр драмы разместил на официальном сайте книгу о мастере.
Издание «Кто летел над этой землей» было осуществлено при поддержке народного артиста России Евгения Миронова в годовщину памяти выдающегося актера и педагога.
"Мы хотим, чтобы с этого дня наши уважаемые зрители и все желающие могли познакомиться с воспоминаниями об артисте на нашем сайте", - приглашает к чтению книги театр.