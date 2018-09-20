Ежемесячно электронными сервисами на сайте ПФР пользуются около 10 тысяч саратовцев

просмотров: 62

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные накопления и материнский капитал.В Саратовской области порядка 10 тысяч граждан ежемесячно пользуются услугами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).Чаще всего через электронный кабинет саратовцы подают заявления на выплату и установление страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению - в августе этими сервисами воспользовались около 6 тысяч жителей региона.В личном кабинете гражданина можно получить информацию о размере пенсии, перечне назначенных гражданину выплат. В связи с появлением нового направления использования средств материнского капитала – ежемесячной выплаты на второго ребенка, выросли запросы об остатке средств материнского капитала.Напомним, для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Те, у кого нет такой учетной записи, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.