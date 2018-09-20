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Ежемесячно электронными сервисами на сайте ПФР пользуются около 10 тысяч саратовцев

Новости
Ежемесячно электронными сервисами на сайте ПФР пользуются около 10 тысяч саратовцев

Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабинета.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные накопления и материнский капитал.

В Саратовской области порядка 10 тысяч граждан ежемесячно пользуются услугами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).

Чаще всего через электронный кабинет саратовцы подают заявления на выплату и установление страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению - в августе этими сервисами воспользовались около 6 тысяч жителей региона.

В личном кабинете гражданина можно получить информацию о размере пенсии, перечне назначенных гражданину выплат. В связи с появлением нового направления использования средств материнского капитала – ежемесячной выплаты на второго ребенка, выросли запросы об остатке средств материнского капитала.

Напомним, для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Те, у кого нет такой учетной записи, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.