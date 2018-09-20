Приволжская книжная палата выпустила книгу к юбилею Петровска

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Альбом стал хорошим подарком, не только для жителей Петровска, но и для историков и краеведов нашего региона. История города Петровска, представленная в альбоме, иллюстрирована уникальными архивными фотоматериалами. В подарочном издании отражена культурная и социально-экономическая современная жизнь города и района. Особым разделом в альбоме представлены фотоработы победителей фотоконкурса "Наш Петровск", который стартовал по инициативе Петровского муниципального района и "Приволжской книжной палаты". На презентацию пришло много гостей: представители культурной и литературной общественности Петровска, краеведы, учителя и школьники. Директор "Приволжской книжной палаты" Владимир Иванов рассказал об истории создания альбома, поблагодарил всех тех, благодаря кому вышла эта книга в свет, а в завершении мероприятия, прошло награждение победителей фотоконкурса "Наш Петровск".