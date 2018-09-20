20 сентября 2018 21:08 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 сентября
Саратовцев приглашают на ярмарку выходного дня в центре города
16:45 | 20 сентября
В Пугачеве при пожаре погиб 13-летний мальчик
15:39 | 20 сентября
К 80-летию Александра Галко Саратовский академический театр драмы разместил на официальном сайте книгу о мастере
15:00 | 20 сентября
Ежемесячно электронными сервисами на сайте ПФР пользуются около 10 тысяч саратовцев
14:05 | 20 сентября
Приволжская книжная палата выпустила книгу к юбилею Петровска
12:53 | 20 сентября
В Базарном Карабулаке пройдет V областной фестиваль «Folk-rock»
12:10 | 20 сентября
Интернет-голосование за лучший фильм "Кионвертикали"-2018 продлится еще неделю
10:53 | 20 сентября
В Энгельсе состоялось прослушивание участников II (очного) тура конкурса профессионального мастерства «Призвание»
10:07 | 20 сентября
Изменяется расписание пригородных поездов в Саратовском регионе Приволжской магистрали
09:12 | 20 сентября
Более 52 тысяч саратовцев и паломников из других областей побывали у десницы святителя Спиридона Тримифунтского
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Приволжская книжная палата выпустила книгу к юбилею Петровска

Новости
Приволжская книжная палата выпустила книгу к юбилею Петровска

В Петровске, в рамках празднования Дня города, прошла презентация подарочного альбома "Наш Петровск", выпущенного к трехсотдвадцатилетию города и девяностолетию района "Приволжской книжной палатой".

Альбом стал хорошим подарком, не только для жителей Петровска, но и для историков и краеведов нашего региона. История города Петровска, представленная в альбоме, иллюстрирована уникальными архивными фотоматериалами. В подарочном издании отражена культурная и социально-экономическая современная жизнь города и района. Особым разделом в альбоме представлены фотоработы победителей фотоконкурса "Наш Петровск", который стартовал по инициативе Петровского муниципального района и "Приволжской книжной палаты". На презентацию пришло много гостей: представители культурной и литературной общественности Петровска, краеведы, учителя и школьники. Директор "Приволжской книжной палаты" Владимир Иванов рассказал об истории создания альбома, поблагодарил всех тех, благодаря кому вышла эта книга в свет, а в завершении мероприятия, прошло награждение победителей фотоконкурса "Наш Петровск".