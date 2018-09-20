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В Базарном Карабулаке пройдет V областной фестиваль «Folk-rock»

Новости


29 сентября 2018 года на центральной площади р.п.Базарный Карабулак будет проводиться V областной фестиваль «Folk-rock».

Учредителями и организаторами областного фестиваля являются министерство культуры Саратовской области, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой», управление культуры и кино администрации Базарно-Карабулакского муниципального района.

Областной фестиваль проводится для дальнейшего развития исполнительства в стиле «Folk-rock», повышения исполнительского мастерства, активизации творческой деятельности коллективов, работающих в этом направлении, привлечения к участию в фестивале молодёжи, выявления новых талантливых музыкантов-исполнителей и обогащения их репертуара.

Истоки фестиваля лежат в 2016 году. Тогда в г.Вольске состоялся I областной фестиваль «Folk-rock». Фестиваль явился стартовой площадкой для многих коллективов. Он открыл и продолжает открывать новые имена в исполнительстве в жанре «Folk-rock» в Саратовской области.

На областной фестиваль «Folk-rock» в р.п. Базарный Карабулак рекомендованы лучшие коллективы области. 9 коллективов из Базарно-Карабулакского, Екатериновского, Новобурасского, Хвалынского, Энгельсского, Вольского, Ивантеевского, Ртищевского, районов и ЗАТО Шиханы порадуют зрителей своим творчеством. Более 80-ти человек примут участие в V областном фестивале «Folk-rock». Впервые на фестивале выступят коллективы Базарно-Карабулакского муниципального района.

Каждый участник фестиваля исполнит программу продолжительностью до 20 минут. В фестивальной программе прозвучат лучшие образцы современной обработки народной музыки.

По окончании фестиваля все участники будут награждены дипломами.