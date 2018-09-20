Интернет-голосование за лучший фильм "Кионвертикали"-2018 продлится еще неделю
25 сентября заканчивается интернет-голосование за лучший фильм V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Оно началось 1 сентября, когда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» были выложены все 196 фильмов конкурса.
Уже сегодня в голосовании наметилось несколько лидеров из Саратова, Саратовской области и Донецка.
Напомним, что работа, набравшая самое большое количество голосов, уже на торжественном открытии «Киновертикали» 2 октября получит Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования.
У зрителей есть возможность в течение недели проголосовать за понравившийся фильм в 4 номинациях: «Спешите делать добро», «Моя малая родина», «Кинофантазии на свободную тему», «Свободный полет (анимация)».
Посмотреть работы «Киновертикали 2018» и проголосовать за понравившуюся из них можно, открыв следующие ссылки:
https://vk.com/videos-87245752?section=album_21
https://vk.com/videos-87245752?section=album_22
https://vk.com/videos-87245752?section=album_23
https://vk.com/videos-87245752?section=album_24
https://vk.com/videos-87245752?section=album_25
https://vk.com/videos-87245752?section=album_26
https://vk.com/videos-87245752?section=album_27
https://vk.com/videos-87245752?section=album_28
Фестиваль-конкурс «Киновертикаль» пройдёт в Саратове 1-5 октября и станет центральным событием проекта «Малое кино - большое будущее». Проект реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.