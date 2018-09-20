В Энгельсе состоялось прослушивание участников II (очного) тура конкурса профессионального мастерства «Призвание»
18 сентября 2018 года в городе Энгельсе состоялось прослушивание участников II (очного) тура конкурса профессионального мастерства «Призвание».
Учредитель конкурса министерство культуры Саратовской области
и организатор ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» проводят его с целью сохранения и развития художественного образования, выявления и поддержки лучших преподавателей детских школ искусств Саратовской области.
Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района гостеприимно распахнула двери перед преподавателями и учащимися детских школ искусств и специализированных школ и лицеев, как участниками конкурса, так и зрителями, пришедшими поддержать своих наставников и коллег.
Преподаватели Бондаренко Мария Вячеславовна (фольклорное искусство, МЭЛ им.А.Г.Шнитке), Жукова Светлана Геннадьевна (театральное искусство, ДШИ №3 ЭМР), Николаева Ирина Вадимовна (фортепиано, МЭЛ им.А.Г.Шнитке) представили на суд жюри презентации и результаты педагогической деятельности – концертное выступление учащихся класса.
Выступление участников оценивало высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли деятели культуры, руководители образовательных организаций, представители организатора конкурса: Пономарева Наталия Григорьевна, директор Ресурсного центра по развитию и взаимодействию с организациями профессионального и дополнительного образования Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, заслуженный работник культуры РФ, заместитель председателя жюри; Бондаренко Вячеслав Юрьевич, проректор по учебной работе Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова; Кондратьева Татьяна Петровна, доцент кафедры мастерства актёра Саратовского театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, актриса театра кукол «Теремок», Народная артистка России; Несолёнов Анатолий Михайлович, преподаватель специального фортепиано Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ; Рябова Юлия Викторовна, председатель цикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение» Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ; Скворцова Надежда Николаевна, директор Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ; Стойоха Ирина Викторовна, исполняющий обязанности директора Саратовского областного учебно-методического центра, ответственный секретарь жюри.