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Изменяется расписание пригородных поездов в Саратовском регионе Приволжской магистрали

Новости
Изменяется расписание пригородных поездов в Саратовском регионе Приволжской магистрали

В связи с завершением дачного сезона в Саратовском регионе Приволжской железной дороги изменяется расписание пригородных поездов.

с 1 октября 2018 года отменяется курсирование следующих пригородных поездов:

- № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Примыкание в 05:25, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 08:41;

- № 6471 сообщением Примыкание - Аткарск (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Примыкание в 05:49, прибытие на ст. Аткарск в 08:35;

- № 6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Саратов-1 в 13:24, прибытие на ст. Тарханы в 15:06;

- № 6478 сообщением Тарханы – Анисовка (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Тарханы в 12:31, прибытие на ст. Анисовка в 15:07;

- № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:04, прибытие на ст. Анисовка в 20:24;

- № 6418 сообщением Аткарск – Примыкание (среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Аткарск в 18:45, прибытие на ст. Примыкание в 21:41;

- № 6312 сообщением Татищево – Примыкание среда, суббота, воскресенье): отправление со ст. Татищево в 12:27, прибытие на ст. Примыкание в 14:15.

Напомним, время отправления и прибытия поездов – местное.

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Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.sarppk.ru), через мобильное приложение «Пригород», на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).