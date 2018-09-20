Более 52 тысяч саратовцев и паломников из других областей побывали у десницы святителя Спиридона Тримифунтского
Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых - Спиридона Тримифунтского - 18 сентября покинул саратовскую землю.
Непрерывным потоком, невзирая на дождь и непогоду, верующие шли поклониться святыне в Свято-Покровский храм на улице Горького. Порядка тридцати часов святыня из греческого острова Корфу находилась в нашем городе. Саратовская область вошла в число 12 регионов России, в которых побывал ковчег. Всё это время к святыне круглосуточно непрерывной вереницей шли люди. Порядка 52 тыс. человек побывали в эти дни в Покровском храме. Поклониться святыне прибыли паломники из Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Самарской областей.
Все это время у храма дежурили оперативные службы, помощь оказывали волонтеры. Для маломобильных граждан был доступен отдельный проход.