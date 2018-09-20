В Саратовской области стартовала международная олимпиада БРИКС
18 сентября в лицее «Солярис» Саратова министр образования области Ирина Седова дала старт основному туру II международной олимпиады по математике БРИКС для учащихся начальной школы региона.
Организаторами олимпиады выступает российская образовательная платформа Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив(АСИ).
Ожидается, что в олимпиаде примут участие более 1 млн школьников из 5 стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Участниками олимпиады могут стать все желающие школьники младших классов, участие бесплатное. Выполнять задания можно в школе или дома, в любое удобное время. Для этого необходим доступ в интернет и компьютер с современным браузером, можно также использовать ноутбук или планшет.
Школьники самостоятельно или с помощью родителей, учителей должны зарегистрироваться на сайте олимпиады и образовательной платформе Учи.ру и выполнить 8 заданий - на их решение дается 60 минут. Задания доступны на 15 языках: русском, английском, китайском, португальском, хинди, а также на всех официальных языках ЮАР.
Каждый ученик может принять участие в основном туре только один раз. Результаты будут доступны сразу после выполнения задач олимпиады.