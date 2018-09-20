В Саратовской области стартовала международная олимпиада БРИКС

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Организаторами олимпиады выступает российская образовательная платформа Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив(АСИ).Ожидается, что в олимпиаде примут участие более 1 млн школьников из 5 стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.Участниками олимпиады могут стать все желающие школьники младших классов, участие бесплатное. Выполнять задания можно в школе или дома, в любое удобное время. Для этого необходим доступ в интернет и компьютер с современным браузером, можно также использовать ноутбук или планшет.Школьники самостоятельно или с помощью родителей, учителей должны зарегистрироваться на сайте олимпиады и образовательной платформе Учи.ру и выполнить 8 заданий - на их решение дается 60 минут. Задания доступны на 15 языках: русском, английском, китайском, португальском, хинди, а также на всех официальных языках ЮАР.Каждый ученик может принять участие в основном туре только один раз. Результаты будут доступны сразу после выполнения задач олимпиады.