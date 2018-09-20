В Саратове определят победителей по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением
Соревнования среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдут 20 сентября на Театральной площади.
По информации министерства социального развития области, во время проведения соревнований будут работать различные тематические площадки, представлена небольшая концертная программа, а также ярмарка с сувенирами и другими товарами.
На площадке службы занятости люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить информацию об открытых вакансиях. Также все желающие смогут ознакомиться с устройством автомобилей с ручным управлением, узнать о работе автошкол города Саратова, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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