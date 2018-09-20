1 октября в России стартует пробная перепись населения

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По информации пресс-службы Саратовстата, перепись будет проходить в течение месяца в два этапа. Первый будет всероссийским, второй – локальным и затронет 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации (Кабардино-Балкарской Республике и Республике Саха (Якутия), в Камчатском и Красноярском краях, Иркутской, Новгородской и Сахалинской областях, в Москве и Санкт-Петербурге) и станет самой масштабной пробной переписью в истории России. Участие в ней примут более 550 тысяч человек. Саратовская область в их число не попала, однако все желающие жители нашего региона тоже смогут принять участие в первом этапе переписи. Им будет предоставлена возможность самостоятельно переписаться в интернете с 1 по 10 октября.- Проведение пробных переписей – это давно устоявшаяся практика при подготовке к всеобщим переписям населения, поскольку позволяет отработать широкий комплекс методологических, технологических и организационных вопросов, - рассказал руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов. – Во время пробной переписи населения статистики опробуют принципиально новый для России способ сбора статистической информации о населении - самостоятельное заполнение гражданами переписных листов в интернете на Едином портале государственных услуг в разделе «Участие в переписи населения». Это поможет Росстату протестировать технологию переписей населения с использованием информационно-коммуникационных технологий, которая поспособствует увеличению количества переписавшихся и сократит число «отказников», а также тех, кого переписчик не застал дома в период проведения опроса. В результате интернет-переписи будет сокращен тираж переписных листов на бумажном носителе, что, в свою очередь, позволит сохранить российские леса.