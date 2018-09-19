В Ровенском районе трехлетний малыш утонул в котловане

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По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера днем ребенок играл со своими сверстниками вблизи частного домовладения на улице Центральный в поселке Лиманный, где он проживал со своими родителями. Неподалеку имелся котлован глубиной около 1,5 метров, вырытый для проведения водоснабжения в жилые дома. В процессе игры ребенок подошел к краю котлована и, не удержавшись, упал в него и начал тонуть. На крики детей, находящихся поблизости, прибежала мать, которая извлекла сына из воды. После случившегося родители доставили мальчика в лечебное учреждение, где медицинские работники констатировали его смерть."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лица, чьи действия привели к гибели ребенка. Назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская для установления причины его смерти. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба следственного управления.Фото http://gtrkkursk.ru