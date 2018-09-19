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В Ровенском районе трехлетний малыш утонул в котловане

Новости / ЧП
В Ровенском районе трехлетний малыш утонул в котловане


Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера днем ребенок играл со своими сверстниками вблизи частного домовладения на улице Центральный в поселке Лиманный, где он проживал со своими родителями. Неподалеку имелся котлован глубиной около 1,5 метров, вырытый для проведения водоснабжения в жилые дома. В процессе игры ребенок подошел к краю котлована и, не удержавшись, упал в него и начал тонуть. На крики детей, находящихся поблизости, прибежала мать, которая извлекла сына из воды. После случившегося родители доставили мальчика в лечебное учреждение, где медицинские работники констатировали его смерть.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лица, чьи действия привели к гибели ребенка. Назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская для установления причины его смерти. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото http://gtrkkursk.ru