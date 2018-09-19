Реконструкцию здания тетра оперы и балета предполагается начать по окончании сезона

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В Саратовском академическом театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвященная открытию нового 216-ого театрального сезона. Журналистам рассказали не только о творческих планах, но и ответили на злободневный вопрос о состоянии здания театра, а также о том, чем будет заниматься труппа в период реконструкции.Что касается эксплуатации здания, то заместитель министра культуры области Владимир Баркетов сразу же заверил: оснований для опасений нет.- Больше года идут проектно-изыскательские работы в плане сохранения объекта, - рассказал замминистра. - Проектная часть была закончена весной, но возникли вопросы, поэтому мы на неделю раньше завершили прошлый сезон, чтобы провести дополнительные изыскания. С результатами проверки мы пошли на повторную экспертизу, которую проводит Главгосэкспертиза.По словам Владимира Баркетова, результаты обследования здания должны быть готовы в первой декаде ноября. До конца года будет решен вопрос со сроками проведения ремонтно-восстановительных работ. Предварительная же экспертиза показала, что состояние театра остается стабильным на протяжении 20 лет. Поэтому министерством культуры совместно с администрацией театра было принято решение об открытии сезона в рабочем порядке.- На всех проблемных участках механические и электронные датчики, ситуация мониторится в ежедневном режиме, никаких опасений в вопросе развития критических ситуаций нет, - подчеркнул Владимир Александрович.Предстоящий сезон в саратовском оперном ожидается не менее насыщенным, чем в прошлые годы. Подробнее о том, что ждет зрителей в ближайшие месяцы, рассказал художественный руководитель театра Юрий Кочнев.- Новый театральный сезон пройдет под знаком балета, - сообщил Юрий Леонидович. – В День открытия, 2 октября, состоится Гала-концерт, посвященный Году балета в России и 90-летию саратовской балетной труппы. В программе будут представлены шедевры балетной классики и номера современной хореографии в исполнении солистов балета театра. Первой премьерой сезона станет детский спектакль – балет «Чиполлино» К.Хачатуряна. Премьерный показ намечен на 6 октября. 13 октября мы приглашаем зрителей на балет «Вешние воды», посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Это эксклюзивная работа театра, Музыку к балету создал заслуженный деятель искусств России Владимир Кобекин по нашему заказу. Мировая премьера состоялась в конце прошлого сезона, спектакль получил положительные отзывы российской театральной критики.По словам худрука театра, в новом сезоне получат продолжение и крупные творческие проекты. Так, в ноябре планируется проведение фестиваля «Звезды мирового балета в Саратове». В его программе будут четыре спектакля с участием российских и зарубежных гастролеров и Гала-концерт. Так же продолжится проект театра «Звезды российской оперы на саратовской сцене», стартовавший в 2018 году.В конце мая – начале июня по традиции пройдет Собиновский музыкальный фестиваль. Его программа находится в стадии формирования, ориентировочная тема – «Герои истории на оперной сцене».Параллельно труппа театра продолжит работу над постановкой оперы "Царская невеста" Н.Римского-Корсакова. Пока не известно, состоится ли премьера в конце сезона или откроет первый после реконструкции театральный сезон. «Это сложный спектакль, его показ требуют стационарных условий, декорации нельзя будет перенести на другие площадки», - пояснил Юрий Кочнев.Также художественный руководитель рассказал о том, как будет работать труппа театра в период реконструкции здания (ожидается, что ремонтно-восстановительные работы будут проведены в течение двух лет). По его словам, совместно с министерством культуры будет определена площадка для репетиций. Сами же спектакли будут проходить по договоренности в других театрах и крупных театрах не только в Саратове, но и в других районах области. Кроме того, планируются гастрольные поездки в города России.Фото http://www.operabalet.ru