«Балтика» и Mitsubishi Electric подвели итоги реализации совместного проекта
На заводе «Балтика-Новосибирск» подведены итоги реализации совместного проекта с японской компанией Mitsubishi Electric. На предприятии был внедрен ряд высокотехнологичных решений, позволяющих в ходе подготовки ПЭТ-тары для налива продукции и других производственных процессов существенно экономить электроэнергию.
Руководитель отдела технического планирования и поддержки ООО «Мицубиси электрик (РУС) Масанори Танимото отметил, что сотрудничеству с российскими производственными предприятиями компания уделяет большое внимание. От также подчеркнул: для внедрения современных энергосберегающих технологий пивоваренное производство международного уровня на «Балтике» – отличная площадка.
Главный энергетик филиала «Балтика-Новосибирск» Владимир Захаров заявил, что инвестпроект по модернизации компрессорного оборудования завода дает возможность снизить потребление энергоресурсов и в полной мере соответствует целям программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».