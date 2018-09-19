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В рамках очередного Международного фестиваля открывается фотовыставка «Филипп Гра. Особый взгляд на май 68-го»

Новости
В рамках очередного Международного фестиваля открывается фотовыставка «Филипп Гра. Особый взгляд на май 68-го»

Сегодня, в 14:00, на 4 этаже ДОМА КИНО по адресу улица Октябрьская д.43 в рамках XV Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" при поддержке интерактивного социокультурного проекта "Саратов - открытый город" и Alliance Française состоится открытие фотовыставки «Филипп Гра. Особый взгляд на май 68-го».

К экспозиции приурочен специальный показ двухсерийного фильма «Май 68-го, странная весна» (реж. Д. Бо). Начало показа - 15.00.
Киноленту можно посмотреть часом позже в Малом зале ДОМА КИНО.

Вход свободный, выставка работает до 28 сентября.

"В 2018 году отмечается 50-летие знаменитых майских событий 1968 года во Франции. 68 – эта цифра, само звучание этих слов, возвращает нас к истории знаменитых студенческих выступлений, приведших в результате к огромным изменениям в стране, которые затронули взаимоотношения между личностью и обществом, политические притязания, моральные взгляды и гражданскую позицию. По такому случаю, ассоциации «Друзья Филиппа Гра» и «Фильмы четырёх планет» при поддержке Французского Института, предлагают оригинальную выставку, впервые экспонируемую публике.

Филипп Гра всегда был не только свободным фотографом, но и обладал независимым умом, отвергающим любые компромиссы. Всю свою творческую жизнь он обращался к темам, которые его волновали и к тем общественным событиям, которые казались ему важными. Особенно он известен своими фотографиями знаменитых рок-музыкантов, джазовых исполнителей и постановок авангардного театра. После его смерти в 2007 году в его архивах были обнаружены ранее не публиковавшиеся фотографии, которые он снял в 1968 году в Париже, находясь в самом сердце революционных событий.

Выставка состоит из двух уникальных модулей:
• Коллекция из 43 черно-белых фотографий, запечатлевших события мая 1968 года.
• Серия из двух ранее неизданных документальных фильмов Доминика Бо, кинодеятеля и историка: «Май 1968, странная весна», представляющий свидетельства участников тех событий, включая политиков, деятелей различных партий, госслужащих", - сообщает о предстоящем событии пресс-центр фестиваля.