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Комитет облдумы по спорту рассмотрел вопрос об участии ВК «Протон» в чемпионате России

Новости
Комитет облдумы по спорту рассмотрел вопрос об участии ВК «Протон» в чемпионате России

В Саратовской областной Думе во вторник, 18 сентября, состоялось заседание комитета по спорту и туризму и делам молодежи.

"На повестке дня стоял вопрос о существовании ВК «Протон» и препятствиях на получение допуска для участия в чемпионате и Кубке России. На совещании присутствовали депутаты, представители ВК «Протон», президент федерации областной волейбола Анатолий Годаль, исполняющий обязанности первого замминистра молодёжной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

Депутаты спросили Анатолия Годаля о причине отказа подписывать заявочный лист ВК «Протон». Он мотивировал это тем, что клуб не является членом федерации, которую он возглавляет. Представители команды заявили, что они готовы вступить в организацию и передали Анатолию Михайловичу необходимые документы. В ответ услышали, что заявление будет рассмотрено и в четверг будет дан ответ.

И Абрашин, и Годаль относительно подписи заявки делали ссылки друг на друга. Один подпишет заявку, если подпишет другой. Отметим, что согласно регламенту ВФВ пункта 4.4.1 Именной заявочный лист по установленной форме в трех экземплярах должен быть подписан местным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, территориальной (региональной) федерацией, клубом, главным тренером, спортсменом и врачом.

Присутствующий Андрей Абрашин в свою очередь, касаясь нерешенного вопроса с финансированием ВК «Протон, сослался на то, что клуб не предоставил министерству спорта Саратовской области отчет о расходовании денежных средств. С чем представители клуба не согласились, сказав, что все отчеты были представлены вовремя. В четверг на очередном заседании комитета облдумы ВК «Протон» представит подтверждение данного отчета.

Также станет известно: подписал ли заявочный лист ВК «Протон» глава областной федерации волейбола. В случае, если 20 сентября, заявка подписана не будет, то ВК «Протон» лишится шанса участвовать в Кубке России, а также возможности радовать игрой своих болельщиков. Тогда они так же, как и члены команды, становятся заложниками ситуации. Отметим, что за неявку на Кубок клубу грозит большой штраф", - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото www.nversia.ru