19 сентября 2018 17:42 СРЕДА
Новости
15:57 | 19 сентября
1 октября в России стартует пробная перепись населения
14:50 | 19 сентября
В Ровенском районе трехлетний малыш утонул в котловане
13:43 | 19 сентября
Реконструкцию здания тетра оперы и балета предполагается начать по окончании сезона
12:30 | 19 сентября
«Балтика» и Mitsubishi Electric подвели итоги реализации совместного проекта
11:47 | 19 сентября
Комитет облдумы по спорту рассмотрел вопрос об участии ВК «Протон» в чемпионате России
10:23 | 19 сентября
Обновленная версия ЛидерТаск расширяет возможности пользователей
09:33 | 19 сентября
В рамках очередного Международного фестиваля открывается фотовыставка «Филипп Гра. Особый взгляд на май 68-го»
17:09 | 18 сентября
Радищевский музей приглашает на встречу с директором музея Большого театра Лидией Хариной
16:20 | 18 сентября
У десницы Святителя Спиридона Тримифунтского в Покровском храме Саратова пбоывали более сорока тысяч человек
15:31 | 18 сентября
Приволжская железная дорога призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения
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Обновленная версия ЛидерТаск расширяет возможности пользователей

Новости


Выпуск новой версии программы ЛидерТаск для Windows анонсировал независимый разработчик программного обеспечения «Органайзер ЛидерТаск».

Синхронизация с Google Календарем – одно из главных обновлений. Теперь можно держать свои задачи ЛидерТаска и других сервисов, используя собственный Google-аккаунт (https://vk.com/@leadertask_test-novaya-beta-versiya-lidertask-14052-dlya-windows).

Среди других обновлений – возможность передавать офис-менеджеру управление ЛидерТаском («кочующие» права админа), скрывать при необходимости набор инструментов, а также отображать или скрывать метки над проектами в настройках навигатора, использовать флажок «фокуса» для выделения наиболее актуальных задач.

На официальном сайте компании уже доступна новая версия ЛидерТаск для скачивания. Используя сервис, можно более эффективно использовать личное и корпоративное время для управления проектами, сотрудниками и организации взаимоотношений с клиентами.