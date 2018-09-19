Обновленная версия ЛидерТаск расширяет возможности пользователей
Выпуск новой версии программы ЛидерТаск для Windows анонсировал независимый разработчик программного обеспечения «Органайзер ЛидерТаск».
Синхронизация с Google Календарем – одно из главных обновлений. Теперь можно держать свои задачи ЛидерТаска и других сервисов, используя собственный Google-аккаунт (https://vk.com/@leadertask_test-novaya-beta-versiya-lidertask-14052-dlya-windows).
Среди других обновлений – возможность передавать офис-менеджеру управление ЛидерТаском («кочующие» права админа), скрывать при необходимости набор инструментов, а также отображать или скрывать метки над проектами в настройках навигатора, использовать флажок «фокуса» для выделения наиболее актуальных задач.
На официальном сайте компании уже доступна новая версия ЛидерТаск для скачивания. Используя сервис, можно более эффективно использовать личное и корпоративное время для управления проектами, сотрудниками и организации взаимоотношений с клиентами.