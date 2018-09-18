Радищевский музей приглашает на встречу с директором музея Большого театра Лидией Хариной
20 сентября в 18 часов в Радищевском музее (исторический корпус, ул. Радищева, 39) на экспозиции выставки «Искусства миг. Музей Большого театра» пройдет встреча с директором музея Большого театра Лидией Хариной.
"Она расскажет об истории создания музея, наиболее редких экспонатах, новых поступлениях и неразрывной связи музея с повседневной жизнью главного музыкального театра страны на протяжении столетия, а также ответит на вопросы зрителей.
Продолжится вечер музыкальной программой с участием ведущих солистов Саратовского академического театра оперы и балета.
Эта встреча станет заключительным мероприятием выставки «Искусства миг. Музей Большого театра», которая экспонировалась в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева с 29 июня 2018 года. За это время выставку посетило более трех тысяч человек", - сообщает пресс-служба Радищевского музея.