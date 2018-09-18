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У десницы Святителя Спиридона Тримифунтского в Покровском храме Саратова пбоывали более сорока тысяч человек

Новости


К храму Покрова Пресвятой Богородицы города Саратова продолжают прибывать жители города и области, чтобы почтить знаменитого подвижника Спиридона Тримифунтского. Знаменитый святой пастух, а позже – епископ и защитник Православия – собрал в нашем регионе внушительное число паломников - порядка сорока тысяч человек.

В ночь с 17 на 18 сентября Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, Епископ Покровский и Николаевский Пахомий, Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий совершили Божественную литургию в Свято-Покровском храме г. Саратова. Непрерывной вереницей христиане продолжали приходить к святыне, несмотря на неблагоприятную погоду. Порядка двадцати трех тысяч наших земляков стекались за духовной помощью святителя вчера по прибытии святыни до двенадцати часов ночи, а сегодня до часу дня пришло еще около семнадцати тысяч человек.

Поток верующих – несмотря на рабочие будни - продолжает прибывать. Возможность склонить голову у десницы святителя Спиридона остается у жителей области лишь до 19.00 сегодняшнего вечера (18 сентября, вторник).

Святителя Спиридона христиане всего мира почитают наравне со святителем Николаем Чудотворцем. В Россию десницу привезли 24 августа с острова Корфу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Событие организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира. Фонд, созданный в 2015 году, поддерживает социальные инициативы, благотворительные и образовательные программы. Прибытие десницы святителя Спиридона воспринимается как встреча с христианством первых веков.