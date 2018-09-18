Приволжская железная дорога призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения
Сегодня, 18 сентября, в 11:55 мск на перегоне Аткарск – Красавка в Саратовском регионе ПривЖД было зафиксировано несанкционированное нахождение автомобиля УАЗ вблизи железнодорожного пути. В результате чего отсутствует габарит пути.
На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла.
Приволжская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Несанкционированный выезд на пути и нахождение вблизи магистрали может привести к непоправимым последствиям. Это опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.