ПФР: определиться с набором социальных услуг нужно до 1 октября

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Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют федеральные льготники. В Саратовской области проживает свыше 175 тысяч федеральных льготников, пользующихся набором социальных услуг (НСУ).Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. Менять порядок получения набора социальных услуг федеральные льготники могут ежегодно. Для этого требуется до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. По заявлениям, принятым до 1 октября, решение вступит в силу с 1 января следующего года. Если получатель НСУ ничего менять не собирается, то заявление подавать не нужно.Подать заявление можно различными способами: обратиться в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда, в многофункциональный центр или через электронные сервисы (Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или ЕПГУ).В Личном кабинете гражданина работает электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг. Сервис позволяет федеральным льготникам подать в электронном виде заявления:* о предоставлении НСУ;* об отказе от НСУ;* о возобновлении НСУ;* об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.У получателей НСУ осталось всего две недели, чтобы принять решение.