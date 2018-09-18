В областном музее краеведения открывается выставка к 100-летию Сергея Сафронова

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На выставке представлены его документы, фотографии разных лет, а также ордена и медали Сергея Ивановича. Материалы были предоставлены его племянником Юрием Александровичем Сафроновым.Сергей Иванович Сафронов родился 25 августа 1918 года в крестьянской семье в селе Пелёкшево Горьковской, ныне Нижегородской области. После окончания семилетней школы и ФЗУ работал на Горьковском станкостроительном заводе и одновременно учился в местном аэроклубе. В конце августа 1937 года почётный шеф аэроклуба Валерий Чкалов пожелал узнать, чему научились курсанты, захотел лично убедиться в их летном мастерстве. Счастье полетать с ним выпало и курсанту Сафронову. На выставке представлены памятные значки, марки, монеты и медаль с изображением В. Чкалова.С 1938 по 1939 год Сергей учился в Энгельсской военной школе пилотов, а после её окончания служил в авиационных частях на Дальнем Востоке. Экспонируется нагрудный знак «За окончание авиационной школы», а также красноармейская звездочка с головного убора, петлица младшего лейтенанта ВВС со значком образца 1935 г. и пряжка офицерского ремня.После 22 июня 1941 года Сергей Иванович неоднократно подавал рапорты с просьбой направить его на фронт. Он воевал с 1942 по 1945 год.Свои первые победы С.И. Сафронов одержал вскоре после прибытия на фронт. Уже 24 октября 1942 года он сбил один самолет противника лично и два - в группе. На следующий день уничтожил немецкий истребитель Ме-109. За две недели боёв под Сталинградом он сбил на своём Як-1 с бортовым номером 13 семь самолётов. Был подбит и сам, но сумел посадить машину и погасить пламя.К маю 1943 года командир эскадрильи 293-го истребительного авиационного полка старший лейтенант С.И. Сафронов лично сбил 11 и в группе два самолёта противника. За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1140). На выставке экспонируются подлинные ордена и медали С.И. Сафронова.С 1947 по 1955 год С.И. Сафронов работал в городском аэроклубе, где судьба свела его с Ю.А. Гагариным. Первый космонавт планеты скажет потом в его адрес немало хороших и тёплых слов как об одном из своих учителей. На выставке представлена копия письма, написанного Юрием Алексеевичем своему учителю. Фотографии рассказывают о встрече первого космонавта с Сергеем Ивановичем 4 января 1965 года во время пребывания Юрия Гагарина в Саратове.В рамках презентации состоится памятное гашение конвертов, изданных почтой России к 100-летию Ю.А. Сафронова. Гашение будет осуществлено новым почтовым штемпелем «Их именами гордится саратовская земля», который впервые будет поставлен на конверт, изданный к юбилею знаменитого земляка, - сообщает пресс-служба СОМК.