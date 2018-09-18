ТЮЗы-побратимы: Тверь и Саратов обменялись спектаклями своих детских театров

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Каждый ТЮЗ показал зрителям по четыре спектакля из своего репертуара. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Большие гастроли — Для детей и молодежи».Тверичане сыграли на Большой сцене Саратовского ТЮЗа ведущие спектакли репертуара. Открыл гастроли настоящий хит, спектакль «Пустота», номинант национальной премии «Золотая маска» в жанре «театральный ситком» по пьесе современного драматурга Максима Черныша. На следующий вечер театралы нашего города получили возможность увидеть «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, спектакль по вечно актуальной «энциклопедии русской жизни» поставлен на основе инсценировки Михаила Булгакова и рекомендован для зрителей старше 14 лет. В завершение гастрольной программы в выходные 15 и 16 сентября зрители в возрасте от трех лет посмотрели в исполнении артистов тверского ТЮЗа музыкальные сказки «Кот в сапогах» и «Красавица и чудовище».Для обоих театров обменная творческая поездка в рамках Больших гастролей стала очень символичной, потому как далеко неслучайной. Оба театра неразрывно связаны с фигурой Юрия Петровича Киселева. Некогда молодой выпускник студии при Камерном театре Таирова возглавил детский театр и начал пробовать свои силы в режиссуре именно в Твери. Сначала Юрий Петрович служил в Твери актёром, а вскоре стал главным режиссёром и художественным руководителем театра. Позже «тверской период», когда мастером приобретались опыт и знания, стал мощной основой, на которой строился легендарный «киселевский» ТЮЗ в Саратове. Интересные факты о том, как происходило становление нашего театра, в ходе экскурсии по экспозиции музея в большом фойе, актерам из Твери рассказала Заслуженная артистка России Тамара Лыкова. Гости с большим воспоминания Тамары Константиновны о старших коллегах, творчестве автора спектаклей для юношества Юрия Киселева и талантивого режиссера-сказочника Вадима Давыдова. Артисты Тверского ТЮЗа с уважением отметили, какую грандиозную работу по сохранению собственной истории проводит Саратовский театр юного зрителя. Они поблагодарили Тамару Лыкову за интересную экскурсию. Беседа в музее плавно перетекла в пресс-конферецию. В ходе нее тверичане представили свой театр. Тверской ТЮЗ молодой, существует четверть века. Работает с приглашенными режиссерами. Это обстоятельство художественное руководство и труппа считают хорошей возможностью для развития, поиска новых творческих путей.Журналисты «Известий» посмотрели «детский блок» гастролей: музыкальные сказки «Красавица и чудовище» Ольги Гурфовой и «Кот в сапогах» Дмитрия Голубецкого. Обе маркированы категорией «3+», однако, судя по реакции зрительного зала, оказались интересны не только маленьким, но и взрослым зрителям. Знакомые с детства сюжеты постановщики расцветили юмором, песнями, танцами и даже атрибутами современности. Благодаря всему этому полуторачасовые действа (спектакли проходили без антракта) смотрелись на одном дыхании.Сказка «Красавица и чудовище» получилась не о борьбе добра и зла. Отрицательных персонажей там, по сути, не было. Волшебницы превращают принца (Сергей Грищенко) в монстра в воспитательных целях: уж больно грубым и эгоистичным предстает он в начале спектакля. Избавиться от шерсти и рогов герой может только при соблюдении трех условий: он должен влюбиться в красивую девушку, добиться ее взаимности и жениться н ней, пока не завянет волшебный цветок.Заколдовав принца, «злоумышленницы» сами же начинают ему помогать. Заманивают в его дворец крестьянина Мартина (заслуженный артист РФ Виктор Дегтярев), его дочери-красавице дарят зеркальце, в котором она видит все, что происходит с отцом. В итоге младшую ученицу главной феи и вовсе «командируют» помогать чудовищу, правда, ее помощь носит, скорее, психологический характер, а не волшебный.Главную героиню Розу (Анастасия Божатова) создатели спектакля наделили не только красотой, но и хулиганством и неуемной энергией. В любой ситуации она не теряется: незамедлительно надевает волшебное кольцо, чтобы вместо отца попасть в заколдованный замок, только в первый момент падает в обморок при виде чудовища, но придя в себя, храбро бросается на него с криком «Убью!». В замке она быстро берет на себя роль хозяйки. Изначально герой, не потерявший своей грубости и себялюбия, ухаживает за ней, выполняя инструкции феи-помощницы. Любовь просыпается только через сострадание, когда он выхаживает заболевшую гостью, тем самым вызывая в ней ответные чувства. Таким образом, два условия оказываются соблюдены. Но девушка не успевает вернуться к возлюбленному от отца, и цветок вянет. Помогают опять-таки феи, которые попросту отменяют заклятия, впечатленные силой чувств героев. Чары развеиваются, любовь побеждает.Много интересных находок и в сказке «Кот в сапогах». Кот как таковой появляется на сцене благодаря мультимедийной проекции: зрители видят его тень под длинной скатертью стола. После он превращается в человека, шокируя этим сначала хозяина, потом и других персонажей, от которых не скрывает своей принадлежности к «семейству кошачьих». Хозяин не стесняется злоупотреблять его хитростью и находчивостью, недаром же тот обещал ему богатство, титул и руку Принцессы. В итоге Коту (Дмитрий Федоров) ничего не стоит войти в доверие к Королю, расписать достоинства своего хозяина так, что Принцесса влюбляется в него заочно. С Людоедом он тоже расправляется виртуозно, но кто бы сомневался?Главным злодеям – графу Лягушону (Константин Павлов) и Людоеду (заслуженный артист РФ Александр Евдокимов) – даже немного сочувствуешь. Первый, являясь женихом Принцессы, пытается вывести на чистую воду «маркиза Карабаса». Справки о нем он наводит с помощью поисковика в смартфоне, с помощью мобильной связи же предупреждает Людоеда о визите Короля со свитой. Его товарищ, съев соседей и придворных, а к ним в придачу белок и медведей (как же быть, если он Людоед в четвертом поколении?), скучает и искренне радуется Коту. Потом, попадая на его уловку, доверчиво превращается в мышь и гибнет. Ну как тут не посочувствуешь?Напротив, главный герой Пьер (Сергей Грищенко), который добивается всего, пальцем о палец не ударив, поначалу не вызывает особых теплых чувств. Но в финале лже-маркиз реабилитируется: признается в обмане, получая за свою искренность настоящий титул и руку и сердце Принцессы.Выйдя на поклон, актеры поблагодарили саратовскую публику за теплый прием. Зрители же ответили им продолжительными аплодисментами.Напомним, что гастрольную афишу ответных гастролей ТЮЗа Киселёва в Твери составили постановки для разных возрастных категорий. Для самых юных зрителей киселевцы показали «Дюймовочку» по Гансу Христиану Андерсену, школьникам и поклонникам классики представили режиссерскую интерпретацию худруком ТЮЗа романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история» (спектакль «Милый Сашенька»). На эту же аудиторию был рассчитан «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского. Зрители категории «14+» посмотрели спектакль по пьесе современного драматурга Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила». Тверь наградила саратовских актеров бурными овациями.Авторы Татьяна Горпиняк и Елена МаркеловаФото Елены Маркеловой