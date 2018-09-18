От гриппа привились более двухсот тысяч саратовцев
По состоянию на 17 сентября 2018 года, всего привито против гриппа 220 756 человек, в том числе 66 192 детей и 133 290 взрослых за счет средств федерального бюджета, в том числе 768 человек – в рамках работы мобильных бригад по иммунизации.
В лечебных учреждениях области продолжается вакцинация населения. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне.