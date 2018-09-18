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17:09 | 18 сентября
Радищевский музей приглашает на встречу с директором музея Большого театра Лидией Хариной
16:20 | 18 сентября
У десницы Святителя Спиридона Тримифунтского в Покровском храме Саратова пбоывали более сорока тысяч человек
15:31 | 18 сентября
Приволжская железная дорога призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения
14:53 | 18 сентября
ПФР: определиться с набором социальных услуг нужно до 1 октября
14:00 | 18 сентября
В областном музее краеведения открывается выставка к 100-летию Сергея Сафронова
13:07 | 18 сентября
От гриппа привились более двухсот тысяч саратовцев
12:18 | 18 сентября
ТЮЗы-побратимы: Тверь и Саратов обменялись спектаклями своих детских театров
11:18 | 18 сентября
Вчера начался фотоконкурс «Атмосфера охоты»
10:09 | 18 сентября
Саратовцы вместе со всей Россией напишут "Большой этнографический диктант"
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От гриппа привились более двухсот тысяч саратовцев

Новости
От гриппа привились более двухсот тысяч саратовцев

По состоянию на 17 сентября 2018 года, всего привито против гриппа 220 756 человек, в том числе 66 192 детей и 133 290 взрослых за счет средств федерального бюджета, в том числе 768 человек – в рамках работы мобильных бригад по иммунизации.

В лечебных учреждениях области продолжается вакцинация населения. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне.