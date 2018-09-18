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Вчера начался фотоконкурс «Атмосфера охоты»

Новости


17 сентября стартовал фотоконкурс «Атмосфера охоты – через фото». Конкурс проводится клубом охотников САРХАНТЕР при поддержке регионального комитета охотничьего хозяйства.

Фотоконкурс посвящен летне-осеннему охотничьему сезону на пернатую дичь.

В течение месяца – до 17 октября – авторы фотографий могут отправить свои фотографии на электронную почту konkurs@sarhunter.ru, в одном письме – одно фото с обязательным указанием контактных данных отправителя и места съемок.

Фотографии будут размещены на трех информационных ресурсах: форуме клуба охотников САРХАНТЕР http://forum.sarhunter.ru, сообществе САРХАНТЕР в сети Вконтакте https://vk.com/sarhunter и профиле «Охота и рыбалка в Саратовской области» в сети инстаграм https://www.instagram.com/ohota_saratov/.

Пользователи интернета своими «лайками» голосуют за понравившиеся кадры. Победителями будут признаны те авторы, фотографии которых в сумме соберут максимальное количество «лайков».

В конкурсе выделено две номинации – в первую попадут кадры добытых трофеев, во вторую - всего того, что окружает на охоте и обеспечивает любимому занятию несравнимую ни с чем «атмосферу»– фотографии охотничьих собак, приготовление еды на костре, разбитие «полевого стана», оружие и так далее.

Авторы лучших снимков будут награждены призами – среди которых ящик патронов, манок, тактический фонарь, нож. Кроме этого, самые «атмосферные» фотографии конкурса украсят страницы «Охотничьего календаря 2019 года», - сообщает пресс-служба комитета.