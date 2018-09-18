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Саратовцы вместе со всей Россией напишут "Большой этнографический диктант"

Новости
Саратовцы вместе со всей Россией напишут "Большой этнографический диктант"

2 ноября в 2018 году состоится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

В 2018 году диктант становится международным мероприятием. К участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных, которые нужно выполнить за 45 минут.

В России масштабная акция проводится третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Онлайн-тест можно пройти с 10:00 3 ноября до 24:00 5 ноября на сайте miretno.ru.

Диктант проводится в единый день – 2 ноября 2018 года.

Акция пройдёт на всех Региональных площадках.