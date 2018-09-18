В Петровске прошел форум международного панфиловского движения
В Петровске с 14 по 16 сентября прошел международный патриотический форум «Юные панфиловцы».
Участниками стали учащиеся из разных областей России и Казахстана, а также представители общественных гражданско-патриотических организаций из Подмосковья, Новосибирска, Воронежа, Пензы и Саратова. Юных панфиловцев приветствовали сенатор от Саратовской области Людмила Бокова, внучка генерал-майора И.В. Панфилова Айгуль Байкадамова, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов и другие.
На церемониях открытия и закрытия прозвучала песня «Панфилов с нами!», которая стала официальным гимном панфиловского движения. Почётные гости и юные панфиловцы возложили алые гвоздики к бюсту Героя Советского Союза.
В рамках проведения форума состоялся ряд военно-патриотических мероприятий: военно-полевая игра «Казачий сполох», всероссийский квест «Курская дуга», конкурс «ТОП-10 «Юные панфиловцы», международная молодёжная научно-практическая конференции «Подвиг героев-панфиловцев бессмертен», тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.
В районном доме культуры прошли презентации визитных карточек команд-участниц международного патриотического форума. Свои визитки представили 11 делегаций из школ Саратовской, Самарской, Новосибирской, Пензенской и Московской областей.
В общекомандном зачете победу одержала команда средней школы №97 города Саратова.