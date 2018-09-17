В области вновь прогнозируется дождь

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По информации областного Гидрометцентра, в ближайшие часы и в первой половине ночи на территории Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Новобурасского и в западной части Хвалынского районов прогнозируются опасные метеорологические явления в виде сильного дождя.Кроме того, завтра, 18 сентября, утром и днем местами по Саратовской области ожидается сильный дождь, гроза, усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, если есть такая возможность, нужно переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи линий электропередач. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.