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71-летняя женщина погибла при пожаре в Энгельсском районе

Новости / ЧП
71-летняя женщина погибла при пожаре в Энгельсском районе


Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера вечером 16 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей поселка Узморье о возгорании, произошедшем в одном из частных домовладений. После тушения огня на месте обнаружено тело хозяйки жилища 1947 года рождения. На нем имелись признаки термического воздействия.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, возможных причин возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://10.mchs.gov.ru