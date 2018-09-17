Обнародована программа 27-го Саратовского международного органного фестиваля

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По информации организаторов, 26 сентября на открытии фестиваля состоится выступление профессора Академии музыки Страсбурга, главного органиста большого органа собора Лан французской провинции Эльзас Лидии Ксяшкевич (Франция) и заслуженного артиста Республики Коми Михаил Журкова. Программа "Бах, Синатра, Звездные войны" объединит классику органа И.С. Баха, Ф. Мендельсона, танго Астора Пьяццоллы, джаз Чика Кореа и музыку из сериала «Звездные войны». В дуэте с Михаилом Журковым прозвучат неаполитанские песни и песни Харольда Арлена, Джорджа Гершвина, Кола Портера из репертуара Фрэнка Синатры.В этот же день в Большом зале консерватории состоится 47-й благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям". В программе "Музыка кино" в ансамбле с известной французской органисткой Лидией Ксяшкевич выступят как уже известные в Саратове ансамбль народной музыки "Балаган" Александра Куриленко, так и юные таланты Саратовской области.27 октября в программе "Орган по-американски" заявлено выступление выдающегося американсккого органиста, профессора университетов Восточной Каролины и штата Индиана Колина Эндрюса (США).24 ноября меломанов приглашают на концерт профессора Парижской консерватории Доменико Северина и джазового трио Сергея Ноздрина в программе «Французский джаз».13 января 2019 года с традиционной программой «Старый новый год по-немецки» выступит ведущий немецкий органист Петер Дикке (Германия) и детский концертный коллектив Губернского театра хоровой музыки.5 марта немецкий органист Аксель Флирль (Мюнхен) выступит с большой праздничной программой «Для милых женщин».10 апреля испанский органист Джулиан Бевиг (Барселона) представит программу не исполнявшейся еще в России испанской музыки «Саграда-Фамилия».19 июня завершит фестиваль ведущий голландский органист, художественного руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк.