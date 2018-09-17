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Подведены итоги профилактической операции «Скорая медицинская помощь»

Новости
Подведены итоги профилактической операции «Скорая медицинская помощь»


Она проводилась 12 и 13 сентября на территории Саратова.

По информации ГИБДД города, мероприятие было направлено на выявление водителей, которые не предоставляют преимущество в движении транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

За время проведения мероприятия сотрудниками полка ДПС было выявлено два нарушителя, которые были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Санкции данной статьи предусматривают административный штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Оба нарушителя были наказаны штрафами.

Фото https://rep.ru