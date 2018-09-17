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Определился победитель Кубка губернатора области по конному спорту

Новости
Определился победитель Кубка губернатора области по конному спорту


Скачки прошли вчера, 16 сентября, на Саратовском ипподроме.

На мероприятии присутствовал глава региона Валерий Радаев. Он отметил, что в области продолжается развитие конного спорта, расширение сети конно-спортивных клубов, которые открыты в Саратове, Новоузенске, Марксовском, Балаковском, Лысогорском районах. По его словам, особо важно, что возрастает интерес к конному спорту у детей и молодежи. Валерий Радаев пожелал участникам турнира новых рекордов и всем зрителям - праздничного настроения.

Как напоминает пресс-служба губернатора, в этом году Саратовский ипподром отмечает 160-летие. Его история начинается в 1858 году с создания общества «Охотники конного бега». В настоящее время он входит в десятку лучших ипподромов России.

Перед началом скачек состоялась церемония награждения конезаводчиков за достижения в беговом сезоне 2017 года. Также прошел парад лошадей.

В заезде на Кубок Губернатора Саратовской области участвовало 11 лошадей орловской рысистой породы 4-х лет. Первой дистанцию в 3200 м прошла лошадь Портос Амок (Агрофирма Актай), наездник - О.Манторова.

Всего рамках соревнований состоялось 6 заездов.

Фото пресс-службы губернатора