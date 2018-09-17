Определился победитель Кубка губернатора области по конному спорту

просмотров: 86

На мероприятии присутствовал глава региона Валерий Радаев. Он отметил, что в области продолжается развитие конного спорта, расширение сети конно-спортивных клубов, которые открыты в Саратове, Новоузенске, Марксовском, Балаковском, Лысогорском районах. По его словам, особо важно, что возрастает интерес к конному спорту у детей и молодежи. Валерий Радаев пожелал участникам турнира новых рекордов и всем зрителям - праздничного настроения.Как напоминает пресс-служба губернатора, в этом году Саратовский ипподром отмечает 160-летие. Его история начинается в 1858 году с создания общества «Охотники конного бега». В настоящее время он входит в десятку лучших ипподромов России.Перед началом скачек состоялась церемония награждения конезаводчиков за достижения в беговом сезоне 2017 года. Также прошел парад лошадей.В заезде на Кубок Губернатора Саратовской области участвовало 11 лошадей орловской рысистой породы 4-х лет. Первой дистанцию в 3200 м прошла лошадь Портос Амок (Агрофирма Актай), наездник - О.Манторова.Всего рамках соревнований состоялось 6 заездов.Фото пресс-службы губернатора