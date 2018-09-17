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Железнодорожники призывают пересесть с автомобиля на велосипед

Новости
Железнодорожники призывают пересесть с автомобиля на велосипед


22 и 23 сентября "двухколесного друга" можно будет бесплатно провезти в электричке.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, для пассажиров пригородных поездов в Саратовском регионе пройдет акция «Велосипед вместо автомобиля». 22 и 23 сентября пассажиры могут бесплатно провезти велосипед в неразобранном виде. Акция действует на всех направлениях. В соответствии с правилами, велосипед можно перевозить в тамбуре пригородного поезда.

На железнодорожном вокзале Саратов-1 оборудованы парковочные места, которыми могут воспользоваться не только пассажиры пригородных поездов, но и жители города, приехавшие на вокзал на велосипеде.

Кроме того, 22 сентября пройдет акция «Всемирный день без автомобиля». Саратовская пригородная компания предлагает всем, кто привык пользоваться личным транспортом, хотя бы на сутки отказаться от него в пользу экологически чистого и не создающего пробок общественного транспорта – пригородного поезда.