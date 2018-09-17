В Саратове открылся исторический парк «Россия – моя история»

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Грандиозный музей (площадь саратовского составляет 9,5 тысяч квадратных метров) стал уже семнадцатым подобным объектом на территории России. Открытие еще четырех планируется до конца 2018 года. В Саратовской области это единственный полностью мультимедийный музейный комплекс.Яркое впечатление оставляет уже внешний вид парка. Сочетание стекла и металлоконструкций с традиционным красным кирпичом как нельзя лучше отражают идею проекта - представить всю историю России, с древности и до наших дней. На двух этажах здания размещены четыре основные экспозиции. Они посвящены правлению Рюриковичей, эпохе Романовых, историческим событиям начала XX века и новейшей истории государства. Затемненные коридоры музея оснащены проекторами, тач-падами и интерактивными экранами. Благодаря этим современным средствам российская история превратилась в увлекательное повествование. Создатели комплекса – опытные историки, талантливые художники, кинематографисты и дизайнеры, лучшие специалисты по компьютерной графике – подсчитали, что на ознакомление с представленной на экспозициях информацией понадобится не меньше месяца. Сориентироваться «по интересам» помогают путеводители, указывающие на информационную наполненность того или иного зала.С абсолютной уверенностью можно сказать, что экспозиции никого не оставят равнодушными. С первых шагов по коридорам экспозиции, ловишь себя на ощущении, что путешествуешь на «машине времени». Правление княгини Ольги, оформленные в виде гигантского горящего котла страницы истории Первой мировой войны, шокирующие факты периода «красного террора» - это только мизерная часть прошлых событий, цифровая интерпретация которых поразила автора этих строк. Торжественность и грандиозность экспозиции подчеркивается исключительно талантливым комментированием «Левитана наших дней» – Сергея Чонишвили.В экспозицию саратовского исторического парка «Россия – моя история» добавлен региональный контент. И открытие музейного комплекса проведено в контексте вклада Саратовского края в российскую и мировую историю через достижения выдающихся личностей-земляков. Презентацию парка предварил театрализованный пролог, в котором перед первыми посетителями музея предстали исторические личности, чья биография связана с историей губернии. Засекин и Туров, Петр I, Екатерина II, Петр Аркадьевич Столыпин, Василий Иванович Чапаев, Василий Георгиевич Клочков, Юрий Алексеевич Гагарин, Олег Иванович Янковский, Олег Павлович Табаков… Галерею образов продолжили исторические сцены из жизни древней Руси и саратовской губернии, развернутые на этажах здания.В первый день работы парк был доступен для посетителей бесплатно. Он работал до 20 часов. Первым посетителям были вручены небольшие сувениры с символикой учреждения. 15 сентября парк "Россия - моя история" посетили свыше шести тысяч человек. Грандиозное событие стало ключевым в программе празднования 428-летия Саратова.«Сегодня, когда парк построен, осознаём, что положено начало новой культуре изучения своей истории. Истории России, с которой неразрывно связана судьба Саратовской области. Новая культура – в использовании суперсовременных технологий - они позволяют испытать эффект личного присутствия в гуще любого исторического события. В планировании пространства, где можно чередовать образовательный процесс с отдыхом и обменом мнениями. В честной и объективной подаче материала, дающей свободу выбора собственной позиции…», - отметил на открытии исторического парка губернатор Саратовской области Валерий Радаев.Автор Елена Маркелова