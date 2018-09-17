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В Саратове прошли велопарад и мотошоу

Новости
В Саратове прошли велопарад и мотошоу


Мероприятия состоялись в рамках празднования Дня города.

По информации пресс-службы администрации Саратова, в велопараде "Открытый город", который прошел в субботу, 15 сентября, приняли участие около 3 тысяч человек. Они проехали от 3-й Дачной, проспекту 50 лет Октября, ул. Астраханской, Рахова, Рабочей, Горького и финишировали на Театральной площади. Многие везли тематические флаги Дня города "Саратов - это я" и были красочно одеты.

По итогам велопарада были выбраны участники в трех номинациях. "Самым ярким участником" признан Михаил Медведев. В номинации "Самый юный участник" победителем стал 5-летний Алексей Савельев. "Самый креативный велосипед" оказался у Сергея Березина. Всем победителям вручены подарки.

В тот же день на Набережной Космонавтов организован праздник для любителей экстрима – открытые городские соревнования по экстрим-эндуро на мотоциклах на Кубок главы Саратова. Всего в них приняли участие более 30 спортсменов из Саратова, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Воронежа. Они определяли победителей в на 500-метровой трассе с препятствиями: трамплинами, шинами, бревнами и так далее.

В Саратове прошли велопарад и мотошоу