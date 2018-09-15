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Солид Банк заключил пилотную мультиоригинаторную сделку с МСП Банком в рамках ВЭФ-2018

Новости
Солид Банк заключил пилотную мультиоригинаторную сделку с МСП Банком в рамках ВЭФ-2018


На полях Восточного экономического форума была заключена пилотная сделка между Солид Банком и МСП Банком в рамках мультиоригинаторной платформы секьюритизации. Свои подписи под договором на организацию выпуска поставили председатель правления Солид Банка Геннадий Фофанов и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

МСП Банк в рамках мультиоригинаторной платформы будет гарантировать 100%ное размещение облигаций по заранее согласованной ставке, сопоставимой с доходностью долговых инструментов банков и корпораций, имеющих рейтинг на уровне, близком к суверенному. Платформа нацелена в первую очередь на содействие средним и региональным банкам в рефинансировании портфелей выданных стандартных кредитов путем накопления достаточного по объему пула от нескольких банков-оригинаторов и последующего выпуска и размещения облигаций, обеспеченных таким кредитами

Объем портфеля кредитов субъектам МСП, выданных Солид Банком и подлежащих секьюритизации в рамках данного договора, составляет 1,1 млрд рублей. Условия кредитов соответствуют Единым стандартам кредитования МСП, утвержденным Банком России в 2017 году.

Для Солид Банка участие в платформе позволит диверсифицировать источники финансирования по привлекательным ставкам, заместить часть кредитного портфеля денежными средствами для направления на новые выдачи кредитов субъектам МСП.

Председатель Правления Солид Банка Геннадий Фофанов отметил: «Мультиоригинаторная секьюритизация – это реальный инструмент для повышения качества конкуренции на российском банковском рынке. Мы уверены, что для Солид Банка эта сделка откроет новые возможности по наращиванию объемов кредитования субъектов МСП».