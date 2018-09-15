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Официально зафиксирован рекорд: в России создан самый длинный подиум в мире

Новости


Самый протяженный в мире подиум создали вМосква-Сити ко Дню города и в рамках Международного дня красоты. Международным агентством регистрации рекордов официально зафиксировано – его длина составила 3509 метра.

Как был установлен рекорд, наблюдали около 70 тысяч человек – жители Москвы, блогеры, журналисты, звезды шоу-бизнеса и, конечно, представители компании TRESemmé, создавшие подиум и готовившие российских красавиц, приехавших для участия в событии из 22 российских городов. Интересно, что весь путь по подиуму от начала до конца можно пройти за 47 минут, в чем лично убедился гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.

Праздник был организован под лозунгом «Весь мир – твой подиум». Его гости смогли побывать в роли моделей – всем желающим профессиональные стилисты TRESemme делали укладку волос. Известный в мире бренд дает возможность девушкам выглядеть красивыми и уверенными в любой ситуации, заявила руководитель запуска TRESemme в России, Unilever Ольга Васильева.