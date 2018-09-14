В Саратовском районе прошли антитеррористические учения
В них приняли участие подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, ЦССИ ФСО, МЧС, ФСИН, правительства Саратовской области, ПУ ФСБ, ПЛУ МВД на транспорте, Саратовского территориального гарнизона МО РФ.
По информации пресс-службы УФСБ по Саратовской области, проводившиеся 13 сентября плановые антитеррористические учения были направлены на отработку взаимодействия ведомств и органов власти, привлекаемых к пресечению террористического акта.
В ходе тренировки была осуществлена проверка готовности сил и средств субъектов антитеррористической деятельности и оперативной группы в Саратовском районе к проведению первоочередных мер по розыску, блокированию и ликвидации террористов в лесистой местности.