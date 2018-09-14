Московский планетарий выбран местом проведения международного фестиваля дудука
Пятый международный фестиваль дудука пройдет в Москве. Не случайно организаторы выбрали местом его проведения столичный планетарий – событие состоится в рамках Всемирной недели космоса. Посетителей фестиваля ждут не только дудук, который прозвучит на фестивале как в сопровождении электронных и живых инструментов, так и совместно с камерным хором «Озарение». Уникальные армянские произведения в неожиданной интерпретации исполнят ключевые фигуры современной российской worldmusic сцены, космическая музыка современных композиторов тоже станет изюминкой фестиваля.
Фестиваль дудука (https://youtu.be/dXXvrMWh8qg) всегда проводится под эгидой проекта DUDUKIST. В этот раз будет представлено уникальное полнокупольное мультимедийное шоу, которое погрузит зрителей в пространство космоса под колдующие звуки армянского дудука. Порадует слушателей мероприятия и певица Сати Казанова – она выступит со своим новым музыкальным проектом SATI ETHNICA. Под аккомпанемент hung-drum Ильдара Гиридхари Сати исполнит старинные черкесские песни и мантры на санскрите.
Также участниками фестиваля станут: лауреат международных конкурсов, победитель Вавилонского фестиваля Мартин Казарян, солист ансамбля Ереванской государственной филармонии Арутюн Чколян, солист армянского народного ансамбля «Акунк» - Армен Ованнисян и народный артист Армении, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Геворг Дабагян.