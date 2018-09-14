В Саратове проходит II Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
В рамках IV Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» с 14 по 16 сентября в Саратове проходит II Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье».
В федеральных округах состоятся восемь фестивалей, лучшие творческие коллективы которых примут участие в заключительном гала-концерте, приуроченном к празднованию Дня народного единства, в ноябре 2019 года на одной из главных сценических площадок Москвы.
В Саратове зрители увидят выступления более 300 участников из 11 регионов Приволжского федерального округа (Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Удмурдская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области).
В фестивале представлены все жанры народного творчества: хореографическое, вокальное, хоровое, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство.
В рамках программы фестиваля запланировано проведение заседания круглого стола «Сохранение и развитие культурного наследия народов России». Торжественное открытие состоится на площади Дружбы народов на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». На подворьях национальной деревни участники представят конкурсную программу, с обычаями, народными песнями, танцами и национальной кухней. Будет развернута выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.
Основные мероприятия фестиваля пройдут 15 сентября в 11.00 в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы на Соколовой горе и продолжится в 16.30 на Театральной площади на гала-концерте.
16 сентября 2018 года в областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоится церемония закрытия III Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье» и награждение победителей.