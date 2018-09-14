В Саратове проходит II Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»

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В федеральных округах состоятся восемь фестивалей, лучшие творческие коллективы которых примут участие в заключительном гала-концерте, приуроченном к празднованию Дня народного единства, в ноябре 2019 года на одной из главных сценических площадок Москвы.В Саратове зрители увидят выступления более 300 участников из 11 регионов Приволжского федерального округа (Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Удмурдская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области).В фестивале представлены все жанры народного творчества: хореографическое, вокальное, хоровое, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство.В рамках программы фестиваля запланировано проведение заседания круглого стола «Сохранение и развитие культурного наследия народов России». Торжественное открытие состоится на площади Дружбы народов на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». На подворьях национальной деревни участники представят конкурсную программу, с обычаями, народными песнями, танцами и национальной кухней. Будет развернута выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.Основные мероприятия фестиваля пройдут 15 сентября в 11.00 в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы на Соколовой горе и продолжится в 16.30 на Театральной площади на гала-концерте.16 сентября 2018 года в областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоится церемония закрытия III Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье» и награждение победителей.