Вячеслав Моше Кантор представил «Программу информирования по вопросам безопасности» для граждан

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«Наш мир становится всё более и более сложным: наряду с постоянно растущими возможностями, появляются и новые угрозы, - убеждён президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. – Хотя власти активно работают над снижением рисков, ключевым фактором усиления нашей общей безопасности остаётся просвещение и повышение осведомлённости рядовых граждан о правильных действиях перед лицом возможных опасностей».С этой целью эксперты Центра по безопасности и противодействию кризисам (Security and Crisis Center, SACC) ЕЕК разработали специальный проект – видеокурс под общим названием «Программа информирования по вопросам безопасности» (#TogetherWeAreSafer), направленный на информирование и обучение граждан поведению в кризисных ситуациях. Проект реализован в виде десяти обучающих видеороликов длительностью около минуты каждый.В «Программе информирования по вопросам безопасности» эксперты Центра предлагают краткие, доступные и действенные обучающие видеоматериалы, посвящённые информационной и личной безопасности граждан. В частности, ролики рассказывают о том, как опознать подозрительное поведение или объект, как предотвратить похищение человека, как защитить свои персональные данные, выявить фальшивые профили радикалов в социальных сетях, а также другим актуальным темам. Материалы рассчитаны на людей всех возрастов и будут актуальны для любой точки мира.Изначально задуманный для обеспечения безопасности еврейских общин, сейчас Центр консультирует правительства многих европейских государств, спасателей и силовые структуры. При этом главный исполнительный директор SACC, эксперт по вопросам безопасности Офир Ревах считает, что главным критерием для спасения жизней в случае терактов и других кризисов остаётся осведомлённость граждан.«Наша способность минимизировать число жертв в чрезвычайных ситуациях напрямую зависит от понимания со стороны гражданских лиц. Жизненно важно то, что богатый опыт и знания экспертов в области безопасности и управления кризисными ситуациями теперь доступны каждому», - поясняет Офир Ревах.Первый материал проекта был выложен уже 6 сентября на сайте SACC и в соцсетях; последующие видеоролики будут выкладываться раз в три недели:SACC: https://sacc-ejc.org/security-awareness/You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Bo5RLMEmttITwitter: @eurojewcong https://twitter.com/eurojewcongFacebook: https://www.facebook.com/Eurojewcong/* * *Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.Сайт Центра по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/