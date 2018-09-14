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В Саратовском районе временно закрывается переезд

Новости
В Саратовском районе временно закрывается переезд


Водителей просят выбирать альтернативный маршрут движения.

По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, в связи с ремонтными работами с 23:00 14 сентября до 05:00 15 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка движение (автодорога Саратов – Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район).

Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.