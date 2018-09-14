Театр хоровой музыки проводит гастроли в районах области
Первыми его услышат жители Лысых гор и Балашова.
По информации министерства культуры области, сегодня, 14 сентября театр хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке проводит первый в новом сезоне гастрольный тур в муниципальных районах Саратовской области.
Концерты коллектива пройдут в Доме культуры поселка городского типа Лысые горы и на сцене драматического театра Балашова. Программа выступлений порадует любителей музыки и русскими народными песнями, и произведениями для хора композиторов Г.Свиридова, В.Гаврилина, И.Дунаевского на стихи А.Пушкина, Н.Гумилева, С.Есенина.