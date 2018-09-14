В Саратове задержан 17-летний наркоторговец

просмотров: 73

По информации СУ СКР по Саратовской области, 11 сентября в вечернее время несовершеннолетний житель Нижегородской области был задержан сотрудниками полиции у одного из кафе в Волжском районе по подозрению в сбыте наркотических веществ. При личном досмотре в отделе полиции у него изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось наркотическое средство массой 9,8 грамма. Кроме того, по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты три полиэтиленовых свертка с наркотическими средствами массой свыше 900 грамм и один сверток с психотропным веществом массой 541 грамм, что составляет особо крупный размер.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями назначены дактилоскопические и физико-химические экспертизы. Расследование уголовного продолжается, - сообщили в следственном управлении.Фото http://siyanie-severa.ru