В субботу будут ограничены движение и парковка в районе Ильинской площади
В этот день состоится торжественное открытие Исторического парка «Россия - моя история».
По информации городского комитета дорожного хозяйства, для обеспечения безопасности дорожного движения во время праздничных мероприятий с 08.00 по 22.00 15 сентября будет введено ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Шелковичной (на участке дороги от ул. Ильинской площади до ул. Симбирцева), а также на дороге от ул. Чапаева в сторону ул. Шелковичной (здание Казначейства).
Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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