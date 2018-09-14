Два саратовских проекта стали призерами премии "События России"
Церемония награждения победителей прошла 12 сентября в рамках международной выставки "Отдых"-2018.
По информации комитета по туризму области, четыре проекта Саратовской области были представлены экспертам в области событийного туризма. Два из них заняли призовые места.
Так, третье место в номинации «Культураю Спектакли, театральные сезоны и театральные премьеры" занял Балашовский межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье", который проводится уже второй год подряд и собирает тысячи туристов.
Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада", проходящий в Хвалынском районе, также завоевал третье место в номинации «Mice. События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства".
Премия "События России" учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) как первая профессиональная отраслевая награда в сфере событийного туризма, присуждаемая по итогам открытого конкурса идей, проектов и проведенных событий.
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