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Как сообщил Юрий Лужков, по итогам нынешней осенней уборочной кампании в агрокомплексе ожидают бурного роста урожайности гречихи в сравнении с прошлым годом (в полтора раза больше). Тогда, напомним, в «Веедерне» собрали 1700 тонн гречихи, что позволило обеспечить две трети всей потребности Калининградской области в гречке. По словам фермера, на рост урожайности повлияли хорошая погода и трудолюбивые пчелы. Их в агрокомплексе разводят на мобильных траллерах, которые доставляют ульи в места цветения гречихи для опыления.В своем комментарии Юрий Лужков добавил, что пчелы, работая в полях гречихи, также способствуют получению целебного гречишного меда. Как ранее сообщали российские СМИ, в ближайшие несколько лет фермер намерен поставлять на местный рынок до шести тонн меда ежегодно.