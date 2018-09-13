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Юрий Лужков ждет роста урожайности гречки в своем агрокомплексе

Новости


В Озерском районе Калининградской области осуществляет производственную деятельность агрокомплекс «Веедерн» бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова. В частности, это хозяйство занимается выращиванием гречихи. С 2015 года площадь ее посевов увеличилась с 380 до 1750 гектаров. За счет созданной на территории «Веедерна» производственной линии здесь производится гречка. Ежечасная производительность этой продукции достигает 1,2 тонны.

Как сообщил Юрий Лужков, по итогам нынешней осенней уборочной кампании в агрокомплексе ожидают бурного роста урожайности гречихи в сравнении с прошлым годом (в полтора раза больше). Тогда, напомним, в «Веедерне» собрали 1700 тонн гречихи, что позволило обеспечить две трети всей потребности Калининградской области в гречке. По словам фермера, на рост урожайности повлияли хорошая погода и трудолюбивые пчелы. Их в агрокомплексе разводят на мобильных траллерах, которые доставляют ульи в места цветения гречихи для опыления.

В своем комментарии Юрий Лужков добавил, что пчелы, работая в полях гречихи, также способствуют получению целебного гречишного меда. Как ранее сообщали российские СМИ, в ближайшие несколько лет фермер намерен поставлять на местный рынок до шести тонн меда ежегодно.