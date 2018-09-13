13 сентября 2018 23:09 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 сентября
Хризотил-асбест позволил предотвратить серьезную трагедию в Братске
17:03 | 13 сентября
Durex и КХЛ запустят совместную кампанию по противодействию распространению ВИЧ и СПИДа
16:08 | 13 сентября
Несколько улиц Ленинского и Кировского района завтра останутся без воды
15:14 | 13 сентября
Юрий Лужков ждет роста урожайности гречки в своем агрокомплексе
14:03 | 13 сентября
78-летний пугачевец пытался убить председателя гаражного кооператива из-за членских взносов
12:59 | 13 сентября
Любителей охоты приглашают принять участие в фотоконкурсе
12:05 | 13 сентября
Саратовцев призывают не разрушать элементы благоустройства на улицах города
11:18 | 13 сентября
В течение двух недель можно будет бесплатно провозить животных в электричках
10:11 | 13 сентября
Сбербанк проверит партнеров по бизнесу
09:15 | 13 сентября
Юрий Лужков получил за свою новую книгу литературную премию «Terra Incognita»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Несколько улиц Ленинского и Кировского района завтра останутся без воды

Новости / Новости ЖКХ
Несколько улиц Ленинского и Кировского района завтра останутся без воды

Будут проводиться ремонтные работы на магистральном водоводе.

По информации пресс-службы ООО "КВС", в связи с этим завтра, 14 сетяброя, с 08.00 до 24.00 будет прекращено холодное водоснабжение абонентов, проживающих по следующим адресам: ул. Навашина (дом №20), пр. 50 лет Октября (дома №19, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 87в, 93в, 93е, 93и, 116д), Тверская (дома №№36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40а), Саперная (дома №№4, 4а, 6, 6а), Одесская, Одесские пр., Одесские тупики, Международная, Международные пр., Лунная (дома №№24-46а), Мира, Охотная, Охотный тупик, пл. Ленина (дома №№1, 3), Гвардейская (дома №№1, 1а, 1б, 3, 3а), 4-я Дачная, Молодежный пр. В зоне пониженного давления будут находиться потребители улиц Гвардейская (дома №№20-30а, четные номера домов), З.Космодемьянской (дома №№18-30), Олимпийская, 1-й, 2-й и 3-й пр. Панфилова, Панфилова (дома №№3, 5, 7, 11, 13, 17), Чайковского (дома №№1, 3, 4, 5, 6), а также частные домовладения по улицам Чайковского, Чайковским тупикам и пр. Чайковского, Хабаровская.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться в специальных автоцистернах по заявкам от администраций соответствующих районов по адресам, предоставленным данными администрациями.

Фото https://elisavet.news