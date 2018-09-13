Несколько улиц Ленинского и Кировского района завтра останутся без воды
Будут проводиться ремонтные работы на магистральном водоводе.
По информации пресс-службы ООО "КВС", в связи с этим завтра, 14 сетяброя, с 08.00 до 24.00 будет прекращено холодное водоснабжение абонентов, проживающих по следующим адресам: ул. Навашина (дом №20), пр. 50 лет Октября (дома №19, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 87в, 93в, 93е, 93и, 116д), Тверская (дома №№36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40а), Саперная (дома №№4, 4а, 6, 6а), Одесская, Одесские пр., Одесские тупики, Международная, Международные пр., Лунная (дома №№24-46а), Мира, Охотная, Охотный тупик, пл. Ленина (дома №№1, 3), Гвардейская (дома №№1, 1а, 1б, 3, 3а), 4-я Дачная, Молодежный пр. В зоне пониженного давления будут находиться потребители улиц Гвардейская (дома №№20-30а, четные номера домов), З.Космодемьянской (дома №№18-30), Олимпийская, 1-й, 2-й и 3-й пр. Панфилова, Панфилова (дома №№3, 5, 7, 11, 13, 17), Чайковского (дома №№1, 3, 4, 5, 6), а также частные домовладения по улицам Чайковского, Чайковским тупикам и пр. Чайковского, Хабаровская.
ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться в специальных автоцистернах по заявкам от администраций соответствующих районов по адресам, предоставленным данными администрациями.
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